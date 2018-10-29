Суркіс звернувся зі співчуттям з приводу загибелі власника Лестера

Київський футбольний клуб Динамо в особі його президента Ігоря Суркіса виразив свої співчуття з приводу трагічної загибелі власника Лестер Сіті.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

"ФК Динамо (Київ) висловлює глибоке співчуття з приводу трагічної загибелі президента ФК Лестер Сіті Вішая Шріваддханапрабха. Надзвичайно успішний бізнесмен із Таїланду Вішай за допомогою чудової команди Лестера в Англійській Прем'єр-лізі довів, що в сучасному футболі гроші вирішують далеко не все й головне прекрасне дійство відбувається на зеленому газоні. Він подарував футбольному світу надію.



У цю скорботну й важку хвилину ми поділяємо ваше величезне горе",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Тайський власник Лестера Вічай Шрівадданапрабха знаходився на борту гвинтокрила, який розбився біля домашньої арени клубу після матчу Лестер – Вест Гем, 27 жовтня.

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.