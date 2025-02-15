Голден Стейт Ворріорз – найдорожча франшиза НБА 2025 року

CNBC провели дослідження нинішніх вартостей клубів НБА, за підсумками якого стало відомо, що Голден Стейт Ворріорз продовжують утримувати статус найдорожчої франшизи ліги.

Про це CNBC повідомили на своєму сайті.

Середня вартість клубів НБА складає 4,6 мільярда доларів. Проте "воїни" коштують вдічі більше, а саме 9,4 мільярда.

Цікаво, що Джо Лейкоб та Пітер Губер придбали ГСВ у 2010 році за 450 мільйонів. За ці 14 років команда чотири рази ставала чемпіоном НБА, ще двічі доходила до фіналу, а також встигла переїхати на нову арену "Чейз Центр", де цими вихідними проходить зірковий вікенд.

А ось найдешевшою франшизою вважаються Мемфіс Гріззліс, яких оцінили в 3,2 мільярда.

Топ-5 найдорожчих франшиз НБА

Голден Стейт Ворріорз – 9,4 мільярда доларів Нью-Йорк Нікс – 7,5 мільярда Лос-Анджелес Лейкерс – 7 мільярдів Чикаго Буллз – 5,8 мільярда Х'юстон Рокетс – 5,7 мільярда

Топ-5 найдешевших франшиз НБА

Мемфіс Гріззліс – 3,2 мільярда Міннесота Тімбервулвз – 3,3 мільярда Новий Орлеан Пеліканс – 3,3 мільярда Шарлотт Горнетс – 3,4 мільярда Індіана Пейсерс – 3,4 мільярда

Раніше зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс зізнався, що в минулому він ненавидів лідера Ворріорз Стефена Каррі.