Стало відомо скільки канали Футбол1/2 будуть показувати єврокубки

Медіа Група Україна, до якої входять телеканали Футбол 1 та Футбол 2, і компанія ВОЛЯ отримали офіційний статус і права трансляторів всіх матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи на території України,

Про це повідомляє Footballua.tv.

"Ми раді укладенню угоди в Україні з компаніями ВОЛЯ і Медіа Група Україна, яка дасть їм право транслювати всі матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи на 2018-21 рр", – заявив директор з маркетингу УЄФА Гі-Лоран Епштейн.

Нагадаємо, Динамо перемогло французький Ренн у 3-му турі Ліги Європи.

Також, Шахтар програв свій матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Джерело - Футбол.