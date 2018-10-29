Колишнього захисника Шахтаря звільнили з посади головного тренера

Колишній захисник Шахтаря Маріуш Лєвандовскі більше не є головним тренером Заглембє Любін.
Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.
Причиною звільнення стали 5 поспіль матчів без перемог у внутрішній першості, а також виліт з Кубка Польщі від представника 3 Ліги (4 дивізіон) Урагану Моронг.
❗️Mariusz Lewandowski odchodzi z KGHM Zagłębia Lubin. Szczegóły: https://t.co/4AHWOOl3aI pic.twitter.com/DBJxop5KjJ— Zagłębie Lubin (@ZaglebieLubin) 29 жовтня 2018 р.
Під час ігрової кар'єри Маріуш виступав у складі Шахтаря з 2001 по 2010 роки та виграв з "гірниками" Кубок УЄФА-2008/2009. Пізніше провів 3 роки в Севастополі.
Нагадаємо,в матчі 13-го туру Шахтар переміг Арсенал-Київ.
Джерело - zaglebie.