Колишнього захисника Шахтаря звільнили з посади головного тренера

Колишній захисник Шахтаря Маріуш Лєвандовскі більше не є головним тренером Заглембє Любін.

Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Причиною звільнення стали 5 поспіль матчів без перемог у внутрішній першості, а також виліт з Кубка Польщі від представника 3 Ліги (4 дивізіон) Урагану Моронг.

Під час ігрової кар'єри Маріуш виступав у складі Шахтаря з 2001 по 2010 роки та виграв з "гірниками" Кубок УЄФА-2008/2009. Пізніше провів 3 роки в Севастополі.

Нагадаємо,в матчі 13-го туру Шахтар переміг Арсенал-Київ.

Джерело - zaglebie.