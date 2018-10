Гелікоптер власника Лестера розбився біля клубного стадіону. ВІДЕО

Гелікоптер, що належить власнику Лестера Вічаю Шрівадданапрабха впав біля Кінг Пауер Стедіум.

Про це повідомляє Sky Sports.

Після матчу 10 туру АПЛ Лестер – Вест Гем стався моторошний епізод. Вертоліт власника "лисів" Вічая Шрівадданапрабхи розбився біля стадіону.

Dreadful news regarding the helicopter crash and ensuing fire outside Leicester City's King Power Stadium.



🙏 that the occupants somehow are OK



Pictures from Sky Sports News pic.twitter.com/Ox2mnRRcuf