Допоміг довершити розгром: визначилася оцінка Зінченка в матчі ПСВ – Арсенал

Український півзахисник Арсенала Олександр Зінченко дізнався оцінку за перший матч плейоф Ліги чемпіонів УЄФА між ПСВ та Арсеналом, який завершився розгромною перемогою "канонірів" з рахунком 7:1.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець вийшов на заміну на 71 хвилині поєдинку, виграв одне верхове єдиноборство з одного, віддав 7 з 10 точних пасів та одного разу пробив повз ворота за що отримав оцінку 6,7.

Зауважимо, що Зінченко замінив опорного півзахисника Томаса Парті, який став найгіршим серед гравців Арсенала – 6,3. Найвищий бал у поєдинку заробив хавбек Мартін Одегар, який забив два голи та віддав асист – 9,2.

Матч-відповідь Арсенал – ПСВ відбудеться 12 березня в Лондоні, на "Емірейтс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Зауважимо, що в 1/4 фіналу на "канонірів" очікуватиме переможець пари Реал Мадрид – Атлетико. У першій грі "вершкові" виявилися сильнішими (2:1).