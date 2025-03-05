Інгулець підписав вінгера Полісся Свистуна

Інгулець оформив трансфер вінгера Полісся-2 Крістіана Свистуна.

Про це свідчить картка футболіста на сайті УПЛ.

За даними порталу Transfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента. У сезоні-2024/25 Свистун не мав ігрової практики за основну команду житомирян, жодного разу не з'явившись на полі.

У складі другої команди Полісся Крістіан взяв участь у 12 поєдинках, відзначившись одним асистом.

Зазначимо, що вінгер є вихованцем академії Дніпра-1, а на дорослому рівні дебютував у складі Агробізнеса.

Цікаво, що клуб з Петрова не оголошував про підписання Свистуна, хоча сам хавбек вже встиг дебютувати за команду, з'явившись на заміну в матчі проти Кривбаса.

Раніше двоє представників Інгульця увійшли до збірної 19 туру УПЛ.