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Інгулець підписав вінгера Полісся Свистуна

Володимир Максименко — 5 березня 2025, 14:29
Інгулець підписав вінгера Полісся Свистуна
Крістіан Свистун
ФК Полісся

Інгулець оформив трансфер вінгера Полісся-2  Крістіана Свистуна.

Про це свідчить картка футболіста на сайті УПЛ.

За даними порталу Transfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента. У сезоні-2024/25 Свистун не мав ігрової практики за основну команду житомирян, жодного разу не з'явившись на полі.

У складі другої команди Полісся Крістіан взяв участь у 12 поєдинках, відзначившись одним асистом.

Зазначимо, що вінгер є вихованцем академії Дніпра-1, а на дорослому рівні дебютував у складі Агробізнеса.

Цікаво, що клуб з Петрова не оголошував про підписання Свистуна, хоча сам хавбек вже встиг дебютувати за команду, з'явившись на заміну в матчі проти Кривбаса.

Раніше двоє представників Інгульця увійшли до збірної 19 туру УПЛ.

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