Інгулець підписав вінгера Полісся Свистуна
Крістіан Свистун
ФК Полісся
Інгулець оформив трансфер вінгера Полісся-2 Крістіана Свистуна.
Про це свідчить картка футболіста на сайті УПЛ.
За даними порталу Transfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента. У сезоні-2024/25 Свистун не мав ігрової практики за основну команду житомирян, жодного разу не з'явившись на полі.
У складі другої команди Полісся Крістіан взяв участь у 12 поєдинках, відзначившись одним асистом.
Зазначимо, що вінгер є вихованцем академії Дніпра-1, а на дорослому рівні дебютував у складі Агробізнеса.
Цікаво, що клуб з Петрова не оголошував про підписання Свистуна, хоча сам хавбек вже встиг дебютувати за команду, з'явившись на заміну в матчі проти Кривбаса.
Раніше двоє представників Інгульця увійшли до збірної 19 туру УПЛ.