Колишньому тренеру Шахтаря загрожує тривала дискваліфікація за сварку з арбітром

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека може бути дискваліфікований на кілька місяців.

Про це повідомляє Get French Football News з посиланням на L’Equipe.

Причина – поведінка португальця у матчі з Брестом (2:1). Фонсека апелював до рефері зустрічі Бенуа Мійо, активно жестикулював та кричав.

Наприкінці гри Мійо вирушив переглядати VAR на призначення потенційного пенальті у ворота Ліона. Після повтору рефері вилучив португальського фахівця.

Слухання колишнього тренера Шахтаря в Дисциплінарному комітеті Ліги 1 заплановане на 5 березня.

Очікується, що Фонсека повторить свої вибачення перед Мійо та суддями Ліги 1 загалом, але не повинен уникнути суворого покарання.

Йому загрожує 7-місячний бан: він може розтягнутися як до кінця нинішнього сезону, так і на початок наступного. Крім того, заборона на присутність тренера на лаві запасних може бути застосована і до єврокубкових матчів.

Фонсека очолив Ліон у січні поточного року, після того, як був звільнений з посади головного тренера Мілана. 6 березня команда португальця зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти ФКСБ.