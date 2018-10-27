Вест Гем без Ярмоленка втратив перемогу над Лестером. ВІДЕО

У поєдинку 10-го туру англійської Прем'єр-Ліги Вест Гем не зумів здобути перемогу в матчі з Лестером.
Відкрив рахунок в матчі Бальбуена, який добив власний удар. Лестер зумів врятувати нічию аж на 89 хвилині, Ндіді класним дальнім ударом пробив Фабіанскі.
Чемпіонат Англії, АПЛ
10 тур
27 жовтня
Лестер – Вест Гем 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Бальбуена, 1:1 - 89 Ндіді
Нагадаємо, президент Вест Гема підтримав Ярмоленка.
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Джерело - Чемпіон.