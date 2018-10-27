Вест Гем без Ярмоленка втратив перемогу над Лестером. ВІДЕО

У поєдинку 10-го туру англійської Прем'єр-Ліги Вест Гем не зумів здобути перемогу в матчі з Лестером.

Відкрив рахунок в матчі Бальбуена, який добив власний удар. Лестер зумів врятувати нічию аж на 89 хвилині, Ндіді класним дальнім ударом пробив Фабіанскі.

Чемпіонат Англії, АПЛ

10 тур

27 жовтня

Лестер – Вест Гем 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Бальбуена, 1:1 - 89 Ндіді

Нагадаємо, президент Вест Гема підтримав Ярмоленка.

Читайте також: Ти повернешся сильнішим, - Вест Гем підтримав Ярмоленка.

Джерело - Чемпіон.