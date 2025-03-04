Правда переможе: Мудрик – про дискваліфікацію через допінг

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик розчарований відстороненням від футболу через позитивну допінг-пробу.

Цитує гравця Френк Халід.

"Я втратив п'ятьох членів сім’ї в боях від початку вторгнення в Україну. Тепер у мене забрали єдине, що робило мене щасливим. Що мені залишається?

Дуже важко перебувати в такій ситуації. Я вже сказав, що невинний, і продовжую стояти на своєму. Закликаю всіх зберігати спокій, правда обов'язково коли-небудь вийде назовні", – розповів Мудрик.