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Матч команди Яремчука у плейоф Ліги Європи розсудить українська бригада арбітрів

Олексій Мурзак — 5 березня 2025, 14:51
Матч команди Яремчука у плейоф Ліги Європи розсудить українська бригада арбітрів
Микола Балакін
УАФ

Українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним призначена на матч плейоф Ліги Європи Буде-Ґлімт – Олімпіакос.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Помічниками Балакіна на лініях працюватимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко.

Обов’язки четвертого арбітра буде покладено на Віталія Романова, а роботу асистента арбітра VAR італійця Марко Ді Белло виконуватиме Віктор Копієвський.

Матч Буде-Ґлімт – Олімпіакос відбудеться у четвер, 6 березня. Початок о 22:00.

Як відомо, за грецький клуб виступає український нападник Віталій Яремчук, який напередодні оформив дубль та допоміг своїй команді розгромити АЕК у Кубку Греції.

Буде-Глімт Олімпіакос Роман Яремчук Микола Балакін Ліга Європи-2024/25

Буде-Глімт

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