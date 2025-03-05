Матч команди Яремчука у плейоф Ліги Європи розсудить українська бригада арбітрів

Українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним призначена на матч плейоф Ліги Європи Буде-Ґлімт – Олімпіакос.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Помічниками Балакіна на лініях працюватимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко.

Обов’язки четвертого арбітра буде покладено на Віталія Романова, а роботу асистента арбітра VAR італійця Марко Ді Белло виконуватиме Віктор Копієвський.

Матч Буде-Ґлімт – Олімпіакос відбудеться у четвер, 6 березня. Початок о 22:00.

Як відомо, за грецький клуб виступає український нападник Віталій Яремчук, який напередодні оформив дубль та допоміг своїй команді розгромити АЕК у Кубку Греції.