Раньєрі: Я задоволений тим, як Довбик радів голу в ворота Комо
Артем Довбик
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Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі оцінив виступ Довбика у матчі з Комо напередодні поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи з Атлетиком Більбао.
Слова фахівця наводить Sky Sports.
"Я той, хто показує йому, як вчинити в тому чи іншому епізоді. Звісно, партнери по команді намагаються робити все, щоб йому було комфортно і все те, чого він потребує.
Що мені дійсно сподобалось так це те, як він радів голу у ворота Комо", – резюмував Раньєрі.
Зазначимо, що український форвард забив 14 м'ячів та чотири асисти у 34 матчах сезону-2024/25.
Матч Рома – Атлетик відбудеться завтра, 6 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше Довбик потрапив до символічної збірної 27 туру Серії А.