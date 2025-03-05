Раньєрі: Я задоволений тим, як Довбик радів голу в ворота Комо

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі оцінив виступ Довбика у матчі з Комо напередодні поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи з Атлетиком Більбао.

Слова фахівця наводить Sky Sports.

"Я той, хто показує йому, як вчинити в тому чи іншому епізоді. Звісно, партнери по команді намагаються робити все, щоб йому було комфортно і все те, чого він потребує.



Що мені дійсно сподобалось так це те, як він радів голу у ворота Комо", – резюмував Раньєрі.