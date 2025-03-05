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Раньєрі: Я задоволений тим, як Довбик радів голу в ворота Комо

Володимир Максименко — 5 березня 2025, 14:44
Раньєрі: Я задоволений тим, як Довбик радів голу в ворота Комо
Артем Довбик
Getty Images

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі оцінив виступ Довбика у матчі з Комо напередодні поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи з Атлетиком Більбао.

Слова фахівця наводить Sky Sports.

"Я той, хто показує йому, як вчинити в тому чи іншому епізоді. Звісно, партнери по команді намагаються робити все, щоб йому було комфортно і все те, чого він потребує.

Що мені дійсно сподобалось так це те, як він радів голу у ворота Комо", – резюмував Раньєрі.

Зазначимо, що український форвард забив 14 м'ячів та чотири асисти у 34 матчах сезону-2024/25.

Матч Рома – Атлетик відбудеться завтра, 6 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше Довбик потрапив до символічної збірної 27 туру Серії А.

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