Нігерійський новачок Кривбаса провів перше тренування з українським клубом

Нігерійський півзахисник Фердинанд Ікенна прибув у розташування Кривбаса.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

21-річний футболіст приєднався до партнерів по команді та провів перше тренування у Кривому Розі.

Наразі новачок перебуває разом із делегацією клубу, яка вирушила до Львова на виїзний матч 20-го туру УПЛ проти Шахтаря, який відбудеться 6 березня о 18:00.

Нагадаємо, Ікенна перейшов до Кривбаса на правах оренди з болгарського Лєвскі. Угоду розраховано до кінця сезону-2024/25, український клуб матиме опцію викупу.