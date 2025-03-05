Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нігерійський новачок Кривбаса провів перше тренування з українським клубом

Олексій Мурзак — 5 березня 2025, 15:17
Нігерійський новачок Кривбаса провів перше тренування з українським клубом
Фердинанд Ікенна
ФК Кривбас

Нігерійський півзахисник Фердинанд Ікенна прибув у розташування Кривбаса.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

21-річний футболіст приєднався до партнерів по команді та провів перше тренування у Кривому Розі.

Наразі новачок перебуває разом із делегацією клубу, яка вирушила до Львова на виїзний матч 20-го туру УПЛ проти Шахтаря, який відбудеться 6 березня о 18:00.

Нагадаємо, Ікенна перейшов до Кривбаса на правах оренди з болгарського Лєвскі. Угоду розраховано до кінця сезону-2024/25, український клуб матиме опцію викупу.

Кривбас Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ

Кривбас

Шахтар – Кривбас: де дивитися центральний матч 20 туру УПЛ
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 22-го туру
Таблиця УПЛ: Шахтар трохи підібрався до Динамо та Олександрії, Інгулець ще живий
Деякі думають, що вони виходять не грати, а "погратись": Вернидуб – про поразку від Інгульця
Команда розуміла, наскільки важлива ця гра: Кобін – про перемогу над Кривбасом у 19 турі УПЛ

Останні новини