Аморім: Манчестер Юнайтед має думати про більші речі ніж Ліга Європи

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вважає, що "червоні дияволи" не мають розраховувати на перемогу в Лізі Європи для кваліфікації в Лігу чемпіонів УЄФА.

Слова португальського фахівця напередодні матчу 1/8 фіналу ЛЄ проти Сосьєдада передає SkySports.

"Люди дивляться на Лігу Європи як на унікальне змагання, в якому ми можемо перемогти, а також на зв'язок з кваліфікацією до Ліги чемпіонів. Відверто кажучи, я думаю, що нам потрібно думати про більші речі.

Я знаю, що це дивно говорити, але це те, що ми намагаємося побудувати тут, і це буде важливіше, ніж перемога в Кубку наразі", – заявив Аморім.

Наразі манкуніанці знаходяться на 14 позиції в Англійській Прем'єр-лізі після 27 зіграних матчів. Відставання від лідируючого Ліверпуля складає 34 залікові пункти. Напередодні підопічні Аморіма по пенальті вилетіли з Кубку Англії від Фулгема.

Свій наступний поєдинок Манчестер Юнайтед проведе в четвер, 6 березня, проти Сосьєдада в Лізі Європи. Зустріч відбудеться на стадіоні "Аноета" в Сан-Себастьяні о 19:45 за київським часом.

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