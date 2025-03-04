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Ексчемпіон світу: Джошуа мав рацію, що не прийняв реванш з Дюбуа

Станіслав Лисак — 4 березня 2025, 23:46
Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа
Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа
Getty Images

Колишній чемпіон світу Амір Хан вважає, що рішення Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) не проводити бій-реванш з володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) було правильним.

Про це Хан розповів порталу SecondsOut.

"Не проводити реванш було найкращим рішенням з боку ЕйДжея. Це розумний хід, адже Джошуа може битися з будь-ким, продати всі квитки на арену і заробити купу грошей. Він мудро вчинив, не приймаючи цей бій, але одного дня, можливо, йому доведеться це зробити, щоб позбутися сумнівів, залишити позаду той поганий сон і подолати його.

Думаю, він правильно зробив, що не прийняв реванш зараз, але в майбутньому цей бій ще може відбутися. І навіть якщо він більше ніколи з ним не битиметься – він спробував, бій відбувся, ми всі професійні боксери, а наразі він може заробити гроші з легшим суперником.

Завжди є той один суперник, який буде твоїм "страшним сном", стиль якого є незручним для Джошуа. І, на мою думку, таким бійцем є Дюбуа. У тому бою він виглядав просто ідеально", – сказав Хан.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Напередодні промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн назвав бажаних суперників для свого клієнта.

Ентоні Джошуа Амір Хан Даніель Дюбуа

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