Трагедія Ньюкасла. Сороки видають жахливий сезон

Ньюкасл не зміг перемогти Саутгемптон в матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Саутгемптона. Таким чином, сороки видали свій найгірший старт в чемпіонаті Англії за 120 років.

Про це повідомляє видання Opta у twitter.

У цьому сезоні команда не змогла перемогти в жодному турі.

Востаннє Ньюкасл не зміг здобути жодної перемоги в 10 стартових турах чемпіонату в сезоні-1898/99.

0 - Newcastle have failed to win any of their opening 10 matches of a league season for just the second time in their history, last doing so 120 years ago, back in the 1898-99 top-flight campaign. Suffering. pic.twitter.com/se5zqkDoyF