Ліверпуль не відчув опору від Кардіффа, Фулгем вдома був битий Борнмутом. Результати 10-го туру АПЛ

В рамках 10-го туру англійської Прем'єр-Ліги Ліверпуль вдома розгромив Кардіфф, Брайтон мінімально здолав Вулвергемптон, Бортмут несподівано обіграв Фулгем.
Чемпіонат Англії, АПЛ
10 тур
27 жовтня
Ліверпуль - Кардіфф Сіті 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Салах, 2:0 - 66 Мане, 2:1 - 77 Патерсон, 3:1 - 87 Мане, 4:1 - 84 Шакірі.
Брайтон - Вулвергемптон 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Маррей
Фулгем - Борнмут 0:3
Голи: 0:1 - 14 Уілсон, 0:2 - 72 Брукс, 0:3 Уілсон
Вотфорд - Гаддерсфілд 3:0
Голи: 1:0 - 10 Перейра 2:0 -19 Деулофеу 3:0 - 80 Саксесс
Саутгемптон - Ньюкасл Юнайтед 0:0
Джерело - Чемпіон.