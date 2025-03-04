Молодий німець завдяки асисту в грі з Вашингтоном став рекордсменом Оттави

Форвард Оттави Тім Штюцле відзначився двома результативними передачами у грі з Вашингтоном. Для нього це вже 11-й матч поспіль з асистом, що є рекордом франшизи.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

A milestone night for Tim Stützle and the @Senators! 👏 pic.twitter.com/8XOWxwvLSC — NHL (@NHL) March 4, 2025

Гра 23-річного німця не врятувала "сенаторів". Канадський клуб програв Кепіталз у серії булітів 4:5.

Оттава обрала Тіма під №3 на драфті-2020. За неповні 5 сезонів у Національній хокейній лізі Штюцле відіграв 345 поєдинків. На його рахунку 110 закинутих шайб і 200 результативних передач.

Нагадаємо, легенда Піттсбурга Сідні Кросбі піднявся на десяте місце в історії ліги за асистами, обійшовши Горді Хоу.