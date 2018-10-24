Спаллетті: Відсутність Мессі дасть Інтеру додаткові півсекунди на роздуми

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті заявив, що втрата Мессі дасть перевагу його команді в матчі 3-го туру ЛЧ.

Про це повідомляє football24.ua.

"Коли б ти не грав з Барселоною, при таланті їх гравців на всіх позиціях, вони завжди будуть фаворитами матчу на Камп Ноу. У нас повинна бути велика віра в себе, що не переходить в зарозумілість. Ми повинні повторити успіхи останніх матчів та зберегти скромність".

Спаллетті додав, що Мессі є ключовою ланкою в грі Барселони.

"Навіть якщо ті, хто замінять Мессі, захочуть показати все, на що здатні, Ліонель – не такий гравець, як інші. Коли думаєш, що вже бачив все, він створює ще щось нове. Важко сказати, що Вальверде робитиме під час відсутності Мессі, але я очікую схеми 4-3-3. Ймовірно, з Мессі Барселона була б сильнішою, але у них залишається безліч талановитих гравців на всіх позиціях. Але, можливо, без Мессі у нас будуть додаткові півсекунди на роздуми, перш ніж вони почнуть діяти", – цитує Спаллетті Football Italia.