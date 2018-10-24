Барселона - Інтер: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Третій тур групового етапу Ліги чемпіонів продовжиться сьогодні , 24-го жовтня.
Одним із центральних матчів дня є поєдинок Барселона - Інтер.
В Україні гру не покаже жоден телеканал.
Трансляцію здійснюватиме відеоресурс OLL.TV. (Увага! Трансляція платна)
Початок о 22:00.
Матч ПСЖ - Наполі покаже телеканал Футбол 1.
Нагадаємо, Ювентус на виїзді мінімально переміг Манчестер Юнайтед й виграв третій поспіль поєдинок в турнірі.
Також, Шахтар програв свій матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.