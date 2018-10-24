Мораес: Ми грали з найкращою командою світу. ВІДЕО

Шахтарю треба вчитися у Манчестер Сіті.

Про це сказав футболіст гірників Жуніор Мораес.

"Ми знали, що буде складна гра. Ми грали проти найкращої команди в світі, проти найкращого тренера в світі. Манчестер Сіті - найскладніший суперник у моїй кар'єрі.

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Організація, технічні якості. Кожен з гравців суперника прекрасно знав, що їм потрібно робити. Нам потрібно привнести це в нашу команду і вчитися", - сказав Мораес.