Мораес: Ми грали з найкращою командою світу. ВІДЕО

Шахтарю треба вчитися у Манчестер Сіті.
Про це сказав футболіст гірників Жуніор Мораес.
"Ми знали, що буде складна гра. Ми грали проти найкращої команди в світі, проти найкращого тренера в світі. Манчестер Сіті - найскладніший суперник у моїй кар'єрі.
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Організація, технічні якості. Кожен з гравців суперника прекрасно знав, що їм потрібно робити. Нам потрібно привнести це в нашу команду і вчитися", - сказав Мораес.
Нагадаємо, донецький Шахтар був битий на власному полі в 3-му турі ЛЧ Манчестер Сіті.
Ще в першому таймі містяни вирішили долю матчу, забивши два голи у ворота гірників.
Джерело - Шахтар.