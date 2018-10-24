Фонсека: Тайсон і Марлос нас би не врятували

З Манчестер Сіті Шахтарю було дуже важко в матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Про це сказав головний тренер гірників Паулу Фонсека.

"Не сподобалося те, що пропустили тричі. Хлопці старалися, особливо в другому таймі. Однак потрібно визнати: з таким суперником при його індивідуальних і колективних якостях було дуже складно. Думаю, навіть з Тайсон і Марлос нам би не допомогли" - сказав Фонсека.

Нагадаємо, донецький Шахтар був битий на власному полі в 3-му турі ЛЧ Манчестер Сіті.

Ще в першому таймі містяни вирішили долю матчу, забивши два голи у ворота гірників.

Джерело - Шахтар.