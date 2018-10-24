Болбат: Сіті не продемонстрував нічого надзвичайного

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат поділився враженнями від матчу з Манчестер Сіті.
"Важко сказати, у чому саме ми поступилися. У Манчестер Сіті зібрано дуже якісних гравців, які майже не помиляються в простих ситуаціях. У них менше браку, менше втрат, завдяки чому вдається довше лишатися з м’ячем і створювати голи. Гадаю, коли б у нас вийшло діяти ще щільніше, то все було б інакше.
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Я вважаю, цілком реальновзяти очки в Манчестері. Ця зустріч саме стане гарною наукою: розберемо, усе підготуємо до матчу-відповіді. Нічого надзвичайного суперники не продемонстрували. Гратимемо, намагатимемось брати очки та проходити далі", - сказав Болбат.
Нагадаємо, донецький Шахтар був битий на власному полі в 3-му турі ЛЧ Манчестер Сіті.
Ще в першому таймі містяни вирішили долю матчу, забивши два голи у ворота гірників.
Джерело - ua-football.