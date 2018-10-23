Рамос вибачився перед гравцем, якого вдарив на тренуванні

Капітан Реалу Серхіо Рамос вибачився перед гравцем молодіжної команди Серхіо Регілоном, якого вдарив м’ячем на тренуванні.

Вибачення Рамос приніс у twitter.

"Хоча може здатися інакше, це досить звичайна ситуація. Але це не виправдання, мені не варто було так реагувати. Ми завжди граємо на повну, так, Регілон? У підсумку перемогла команда разом з Регілоном! Відкладаємо це і готуємося до завтрашньої гри", - написав Рамос.

Сам Регілон вже пробачив Рамоса за його вчинок.

"Завжди з моєю командою і моїм капітаном", - написав 21-річний футболіст.

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! 😜🤥😜🤥

Carpetazo 📂 y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj — Sergio Ramos (@SergioRamos) 22 жовтня 2018 р.

Сьогодні "Реал" зіграє у Лізі чемпіонів проти чеської Вікторії, матч розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, Рамос під час тренування Реалу розлютився та двічі вдарив м’ячем Регілона, який зачепив його обличчя.

Хулена Лопетегі у Реалі може замінити Жозе Моурінью.

Джерело - twitter Серхіо Рамоса.