Рамос вибачився перед гравцем, якого вдарив на тренуванні

Капітан Реалу Серхіо Рамос вибачився перед гравцем молодіжної команди Серхіо Регілоном, якого вдарив м’ячем на тренуванні.

Вибачення Рамос приніс у twitter.

Сам Регілон вже пробачив Рамоса за його вчинок.

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! 😜🤥😜🤥

Carpetazo 📂 y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj