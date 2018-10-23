Дідовщина в стані Реала від Рамоса. ВІДЕО

Захисник бланкос Серхіо Рамос на тренуванні Реала напередодні матчу з Вікторією в Лізі чемпіонів двічі вдарив м'ячем Серхіо Регілона після того, як гравець молодіжки зачепив обличчя захисника.

Вчинок капітана не залишився без уваги камер та отримав широкий резонанс у світових ЗМІ.

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Раніше в центральному матчі дня НБА відбулася жорстка бійка.

Джерело - Чемпіон.