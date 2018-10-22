Моурінью може знову очолити Реал

Реал хоче бачити на посаді наставника клубу Жозе Моурінью.

Про це повідомляє Marca із посиланням на Okdiario та El Chiringuito.

55-річний португалець, який уже очолював "галактичних", переживає непросту ситуацію в Манчестер Юнайтед, і мадридський клуб може цим скористатися.

Разом із Реалом Моурінью працював у 2010-2013 роках, завоювавши з клубом чемпіонство, Кубок і Суперкубок Іспанії.

Нагадаємо, гравці Манчестер Юнайтед погрожують піти з клубу через Моурінью.

Також, Моурінью можуть покарати за лайку на камеру.

Джерело - ua-football.