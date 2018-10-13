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Лев встановив рекорд збірної Німеччини

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Лев встановив рекорд збірної Німеччини

Йоахім Лев став рекордсменом збірної Німеччини за кількістю матчів на посаді головного тренера.

Про це повідомляє Opta.

Матч проти збірної Голландії у 3-му турі Ліги націй став для Лева 168-м на посаді головного тренера команди Німеччини.

Лев випередив за цим показником Зеппа Хербергера, на рахунку якого 167 матчів на чолі німецької збірної.

Нагадаємо, Йоахім Лев розкритикував Юргена Клоппа за зневагу до Ліги націй.

Раніше, під керівництвом Лева збірна Німеччини сенсаційно не пробилася до плей-офф чемпіонату світу.  

Джерело - Opta.

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