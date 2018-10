Лев встановив рекорд збірної Німеччини

Йоахім Лев став рекордсменом збірної Німеччини за кількістю матчів на посаді головного тренера.

Про це повідомляє Opta.

Матч проти збірної Голландії у 3-му турі Ліги націй став для Лева 168-м на посаді головного тренера команди Німеччини.

Лев випередив за цим показником Зеппа Хербергера, на рахунку якого 167 матчів на чолі німецької збірної.

168 - Joachim Löw manages his 168th match as headcoach of the @DFB_Team_EN surpassing the record of Sepp Herberger. Record. #NEDGER pic.twitter.com/Z8CPeu8TLz