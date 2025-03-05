Сестри Кіченок отримали суперниць у парному розряді турніру в Індіан-Веллсі
Людмила та Надія Кіченок
Getty Images
Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок дізналися суперниць у першому колі парного розряду турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі.
Сестри зіграють у різних парах.
Людмила Кіченок разом із американкою Софією Кенін отримали восьмий номер посіву. Вони зустрінуться з дуетом Александра Панова (-)/Єна Шибахара (Японія).
Надія Кіченок вперше виступить у парі з бельгійкою Елізе Мертенс. Їхніми суперницями будуть Анна Калінська (-) та Кеті Макнеллі (США).
Дати та час початку матчів за участю українських парниць стануть відомі пізніше.
Нагадаємо, що раніше визначилися суперниці Даяни Ястремської та Ангеліни Калініної у першому колі одиночного розряду турніру в Індіан-Веллсі.