Сестри Кіченок отримали суперниць у парному розряді турніру в Індіан-Веллсі

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок дізналися суперниць у першому колі парного розряду турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі.

Сестри зіграють у різних парах.

Людмила Кіченок разом із американкою Софією Кенін отримали восьмий номер посіву. Вони зустрінуться з дуетом Александра Панова (-)/Єна Шибахара (Японія).

Надія Кіченок вперше виступить у парі з бельгійкою Елізе Мертенс. Їхніми суперницями будуть Анна Калінська (-) та Кеті Макнеллі (США).

Дати та час початку матчів за участю українських парниць стануть відомі пізніше.

Нагадаємо, що раніше визначилися суперниці Даяни Ястремської та Ангеліни Калініної у першому колі одиночного розряду турніру в Індіан-Веллсі.