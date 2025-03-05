Бондарев назвав цілі на сезон італійської Формули-4

Український гонщик академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев у ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів про цілі на повноцінний сезон в італійській Формулі-4.

15-річний киянин заявив, що має намір боротися за потрапляння в п'ятірку загального заліку та перемогу в заліку новачків.

"Італійська F4 вважається найсильнішою у світі за складом команд і пілотів, тому я обережно скажу, що буду намагатись потрапити у топ-5 загального заліку та боротись за перемогу у заліку новачків (Rookie).

Також українець розповів про партнерів по команді Prema Racing:

У моїй команді Prema Racing склад пілотів дуже сильний, але на мою думку, найсильнішим є Кін Накамура-Берта. Моя задача на передсезонні тести – це наблизитись по часу до нього і якщо це вдасться, будуть гарні результати у чемпіонаті", – сказав Бондарев.

Зауважимо, що італійська Формула-4 стартуватиме вже 2 травня, на Міжнародному автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі. Триватиме чемпіонат до 12 жовтня, загалом пілоти проїдуть 7 етапів. Нагадаємо, що дебют українського пілота в італійській Ф-4 відбувся ще восени 2024 року.

За підсумками Формули-4 Середнього Сходу Бондарев зумів стати 12 у загальному заліку, набравши 54 очки та посів 3 місце в заліку новачків, поступившись партнеру по команді Женрую Чі та колумбійцю Салім Ханні.

Найкращим результатом Бондарева стало шосте місце, яке він здобував двічі в ОАЕ. Також українець може похизуватися двома подіумами, як найкращий гонщик-новачок заїзду.