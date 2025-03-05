Зоря – Оболонь: де дивитися матч УПЛ

Луганська Зоря зустрінеться з Оболонню в матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 7 березня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Після 18 зіграних матчів луганці розташувалися на 8 позиції в чемпіонаті України, набравши 25 очок. В останньому турі Зоря здобула перемогу над Рухом.

Оболонь продовжує безпрограшну серію, яка складає 5 матчів, наразі кияни знаходяться в зоні перехідних матчах з 18 заліковими балами в активі. Напередодні "броварі" зіграли внічию з Поліссям.