Не варто було й виходити, – Белью розкритикував Баколе за погану фізичну форму

Ексчемпіон світу за версією WBC Тоні Белью піддав критиці спортивну форму Мартіна Баколе, яка завадила йому показати свій найкращий бокс у поєдинку з Джозефом Паркером.

Слова боксера наводить Casinobeats.

"Він сказав, що не спарингував із серпня. Не виходь на ринг, щоб потім сказати нам, чому ти програв. Скажи нам про це заздалегідь.

Але, знаєте, він молодець. Баколе врятував вечір боксу. Я максимально віддаю йому належне. Я знімаю капелюха перед Мартіном Баколе, тому що він не був зобов'язаний це робити. Він готувався зустрітися з Ефе Аджагбою.



Втім, ніяк не можна виправдати вагу 145 кілограмів у міжсезоння. Ти ледар, а маєш бути професійним спортсменом. Тобі платять, щоб ти був професіоналом.

Живи життя, друже. Я сподіваюся, що цей бій стане для нього уроком, тому що Баколе дуже хороший боєць", – розповів Белью.