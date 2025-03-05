ЮЧС-2025. Українські дівчата фінішували четвертими в естафеті

Жіноча збірна України завершила свої виступи на юніорському чемпіонаті світу з біатлону на четвертому місці в естафеті.

На цьому етапі змагання нашу команду представляли Тетяна Тарасюк, Олександра Меркушина, Ксенія Приходько та Олена Городна.

Тарасюк використала три додаткові патрони та передала свою естафету на четвертому місці. Олександра Меркушина змогла підняти проміжний результат України на одну сходинку попри чотири хиби на вогневих рубежах.

Ксенія Приходько використала п'ять додаткових патронів та впала на другому колі. Втім, попри проблеми, біатлоністка передала естафету на четвертому місці. Олена Города заробила два штрафних кола на стійці та не змогла принести збірній Україні медалі.

ЮЧС-2025. Естафета. Дівчата

1. Франція (0+14) 1:15:12,4

2. Німеччина (2+13) +1:06,8

3. Норвегія (3+12) +1:19,2

4. Україна (2+17) +3:47,8

Зазначимо, що чемпіонат світу завершиться естафетою серед чоловіків – старт гонки заплановано на 13:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що дві юніорки увійдуть до складу збірної України на етапі Кубку світу в Поклюці.