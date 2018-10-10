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Лев відповів Клоппу на образу Ліги націй

Сьогодні 10:59 481 0
Лев відповів Клоппу на образу Ліги націй

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев став на захист Ліги націй.

Про це повідомляє Mirror.

"Деяким клубним тренерам не подобається перерва на матчі збірних, тому що багато гравців Ліверпуля, Баварії або Манчестер Сіті їдуть в розташування національних команд. У цей час у наставників немає можливості нормально працювати з командою.

Лев вважає турнір хорошою ідеєю.

Для мене, як для тренера національної збірної, Ліга націй – хороша ідея, так як тут у нас є можливість зіграти проти кращих збірних. Це краще, ніж грати товариські матчі з командами карликових держав", – сказав Лев.

Раніше Клопп сказав: Ліга націй – найбезглуздіший турнір у світі футболу.

Нагадаємо, збірна України зіграє товариський матч з Італією.

Джерело - football24.

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