Колос – Олександрія: де дивитися матч УПЛ

Колос зустрінеться з Олександрією в матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 7 березня, на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Підопічні Руслана Ротаня після 19 зіграних турів продовжують посідати другу сходинку в турнірній таблиці, проте Шахтар має гру в запасі та шанс обійти "містян". У попередньому турі Олександрія поступилася саме "гірникам" та має 41 очко в активі.

Колос після зимової перерви зазнав двох поразок та має 18 очок після 19 турів. В останній грі чемпіонаті команда з Ковалівки зазнала поразки від Вереса.