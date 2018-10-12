Чеферін застосує свої повноваження, щоб запобігти створенню нового турніру

Президент UEFA Александер Чеферін виступив проти створення нового турніру в європейському футболі

Про це повідомляє Xsport з посиланням на Football Italia

"Європейська Суперліга зашкодить футболу. Я вважаю, це буде нудно. Щотижня дивитися матч Ювентус — Баварія...не знаю. Мені здається, це гірше, ніж, наприклад, Ювентус — Торіно і протистояння з іншими командами. Я категорично проти такої Суперліги, і боротимуся проти цього за допомогою своїх повноважень", — сказав Чеферін.