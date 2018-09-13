В УЄФА прокоментували інформацію щодо фіналу Ліги чемпіонів у США

Фінал Ліги чемпіонів не буде проводитися в США.
Про це сказав очільник УЄФА Александер Чеферін
"На сьогоднішній день це питання не обговорюється. УЄФА не планує проводити фінал найпрестижнішого клубного турніру за межами Європи", – цитує президента УЄФА Mundo Deportivo.
Відзначимо, раніше з'явилась інформація, що УЄФА веде перемовини щодо проведення фіналу Ліги чемпіонів в Нью-Йорку.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що деякі матчі іспанської Прімери пройдуть на території США та Канади. Головна мета – популяризація європейського футболу в Північній Америці.
До слова, цьогорічний фінал Ліги чемпіонів буде приймати стадіон Ванда Метрополітано в Мадриді.
Джерело - football24.