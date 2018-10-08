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Названі всі кандидати на Золотий м'яч - 2018

Вчора 22:15 8179 0
Названі всі кандидати на Золотий м'яч - 2018

Французьке видання France Football назвало всіх 30 кандидатів на Золотий м'яч-2018.

Про це повідомляє офіційний сайт видання.

Ними стали: Тібо Куртуа, Аліссон, Уго Льоріс, Ян Облак, Марсело, Серхіо Рамос, Рафаель Варан, Дієго Годін, Іско, Н'Голо Канте, Поль Погба, Лука Модрич, Кевін де Брейне, Іван Ракитич, Еден Азар , Ліонель Мессі, Неймар, Мохамед Салах, Луїс Суарес, Серхіо Агуеро, Гарет Бейл, Карім Бензема, Едінсон Кавані, Кріштіану Роналду, Антуан Грізманн, Маріо Манджукич, Садьо Мане, Кіліан Мбаппе , Роберто Фірміно, Гаррі Кейн.

Церемонія вручення Золотого м'яча-2018 відбудеться 3 грудня у Парижі.

До слова, з 2008 року нагороду вигравали лише Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. У обох по 5 Золотих м'ячів.

Також, стали відомі номінанти на звання найкращого молодого гравця світу.

Раніше, Лука Модрич став найкращим футболістом 2018 року за версією ФІФА

Джерело - twitter/francefootball.

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