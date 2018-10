Названі всі кандидати на Золотий м'яч - 2018

Французьке видання France Football назвало всіх 30 кандидатів на Золотий м'яч-2018.

Про це повідомляє офіційний сайт видання.

Ними стали: Тібо Куртуа, Аліссон, Уго Льоріс, Ян Облак, Марсело, Серхіо Рамос, Рафаель Варан, Дієго Годін, Іско, Н'Голо Канте, Поль Погба, Лука Модрич, Кевін де Брейне, Іван Ракитич, Еден Азар , Ліонель Мессі, Неймар, Мохамед Салах, Луїс Суарес, Серхіо Агуеро, Гарет Бейл, Карім Бензема, Едінсон Кавані, Кріштіану Роналду, Антуан Грізманн, Маріо Манджукич, Садьо Мане, Кіліан Мбаппе , Роберто Фірміно, Гаррі Кейн.

🔴 We have our 30 nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football! #ballondor pic.twitter.com/M01sH5gspj