Визначилися найкращі гравець і тренер 19 туру УПЛ

Хавбек Шахтаря Георгій Судаков став найкращим гравцем 19 туру Української Прем'єр-ліги, наставника Інгульця Василя Кобіна визнали найкращим тренером.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

У матчі з Олександрією Судаков оформив дубль і допоміг "гірникам" розгромити прямого конкурента. До п'ятірки номінантів увійшли Олександр Яцик (Зоря), Олег Пушкарьов (Інгулець), Бруніньйо (Карпати) та Ілля Крупський (Ворскла).

Інгелець Василя Кобіна сенсаційно здолав Кривбас. Іншими претендентами на нагороду були Маріно Пушич (Шахтар) та Владислав Лупашко (Карпати).