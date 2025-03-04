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Визначилися найкращі гравець і тренер 19 туру УПЛ

Руслан Травкін — 4 березня 2025, 12:55
Визначилися найкращі гравець і тренер 19 туру УПЛ

Хавбек Шахтаря Георгій Судаков став найкращим гравцем 19 туру Української Прем'єр-ліги, наставника Інгульця Василя Кобіна визнали найкращим тренером.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

У матчі з Олександрією Судаков оформив дубль і допоміг "гірникам" розгромити прямого конкурента. До п'ятірки номінантів увійшли Олександр Яцик (Зоря), Олег Пушкарьов (Інгулець), Бруніньйо (Карпати) та Ілля Крупський (Ворскла).

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Інгелець Василя Кобіна сенсаційно здолав Кривбас. Іншими претендентами на нагороду були Маріно Пушич (Шахтар) та Владислав Лупашко (Карпати).

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