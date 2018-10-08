Стали відомі номінанти на звання найкращого молодого гравця світу

Журнал France Football назвав імена 10 претендентів на нову премію - Копа Трофі, яка вручається найкращому футболістові світу до 21 року.

Про це повідомляє офіційний сайт видання.

До числа номінантів увійшли: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Крістіан Пулишич (Боруссія Дортмунд), Джанлуїджі Доннарумма, Патрік Кутроне (обидва - Мілан), Джастін Клюйверт (Рома), Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Родріго (Сантос), Уссем Ауар (Ліон), Амаду Хайдара (Зальцбург), Ріцу Доан (Гронінген).

Переможець стане відомий 3 грудня, коли відбудеться церемонія вручення Золотого м'яча.

Нагадаємо, Лука Модрич став найкращим футболістом 2018 року за версією ФІФА.

Раніше, визначили автора найкращого гола 2018 року за версією ФІФА.

Джерело - francefootball.