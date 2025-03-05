Знущання перед фанатами: огляд матчу ПСВ – Арсенал
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У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25 лондонський Арсенал в Ейндховені розгромив ПСВ.
Гра завершилися перемогою англійського клубу з рахунком 7:1.
Огляд матчу:
Футбол – Ліга чемпіонів-2024/25
1/8 фіналу, 4 березня
ПСВ – Арсенал 1:7 (1:3)
Голи: 0:1 – 18 Тімбер, 0:2 – 21 Нванері, 0:3 – 31 Меріно, 1:3 – 43 Ланг (пен), 1:4 – 47 Едегор, 1:5 – 48 Троссард, 1:6 – 73 Едегор, 1:7 – 85 Калафіорі
Команда Артети швидко здобула перевагу в три голи. Під кінець тайму господарі з пенальті відквитали один м'яч.
Інтриги не сталося. Претендент на чемпіонство в АПЛ в другій половині гри забив ще чотири рази.
Футболіст збірної України Олександр Зінченко вийшов на поле на 71-й хвилині. Результативними діями він не відзначився.
Нагадаємо, з усіма результатами матчів 1/8 фіналу ЛЧ за 4 березня можна ознайомитися ТУТ.