Знущання перед фанатами: огляд матчу ПСВ – Арсенал

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25 лондонський Арсенал в Ейндховені розгромив ПСВ.

Гра завершилися перемогою англійського клубу з рахунком 7:1.

Огляд матчу:

Футбол – Ліга чемпіонів-2024/25

1/8 фіналу, 4 березня

ПСВ – Арсенал 1:7 (1:3)

Голи: 0:1 – 18 Тімбер, 0:2 – 21 Нванері, 0:3 – 31 Меріно, 1:3 – 43 Ланг (пен), 1:4 – 47 Едегор, 1:5 – 48 Троссард, 1:6 – 73 Едегор, 1:7 – 85 Калафіорі

Команда Артети швидко здобула перевагу в три голи. Під кінець тайму господарі з пенальті відквитали один м'яч.

Інтриги не сталося. Претендент на чемпіонство в АПЛ в другій половині гри забив ще чотири рази.

Футболіст збірної України Олександр Зінченко вийшов на поле на 71-й хвилині. Результативними діями він не відзначився.

Нагадаємо, з усіма результатами матчів 1/8 фіналу ЛЧ за 4 березня можна ознайомитися ТУТ.