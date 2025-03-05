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Форвард Арсенала став третім найстаршим автором забитого голу в плейоф ЛЧ

Станіслав Лисак — 5 березня 2025, 00:22
Ітан Нванері
Ітан Нванері
Getty Images

Нападник Арсенала Ітан Нванері став третім наймолодшим автором забитого голу в плейоф Ліги чемпіонів УЄФА.

Англійському форварду вдалося відзначитися у ворота ПСВ (7:1) у віці 17 років та 346 днів. Нванері поступається за цим показником лише Бояну Кркичу та Джуду Беллінгему.

Зауважимо, що загалом 17-річний англієць в нинішньому сезоні став другим наймолодшим автором голу, поступившись Ламіну Ямалу, який забив у віці 17 років 2 місяців та 6 днів.

Гол Нванері допоміг Арсеналу розгромити ПСВ з рахунком 7:1 на виїзді, що майже гарантує вихід у наступну стадію турніру, де на "канонірів" очікуватиме переможець пари Реал Мадрид – Атлетико. У першій грі "вершкові" виявилися сильнішими (2:1).

Загалом у нинішньому сезоні Ітан відіграв 26 матчів в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 1 асист.

Матч-відповідь Арсенал – ПСВ відбудеться 12 березня в Лондоні, на "Емірейтс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Арсенал (Лондон) Ліга чемпіонів Ітан Нванері

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