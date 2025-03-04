Астон Вілла обіграла Брюгге в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 4 березня, стартувала стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

У першому матчі вечора в Бельгії зійшлися Брюгге та Астон Вілла. Гості дуже активно розпочали цю гру, що призвело до раннього голу у виконанні Леона Бейлі. Вінгер вілланів ударом у дотик скористався скидкою Тайрона Мінгса.

Проте господарі поля доволі швидко відігралися. На 12-й хвилині Хрістос Цоліс отримав м'яч, увійшов до штрафного майданчика та покотив під удар Максіму Де Кейперу, який вразив дальній кут воріт Еміліано Мартінеса.

Після цих швидких голів команди затихли на довгий час. І лише наприкінці поєдинку це було виправлено. Морган Роджерс виконав простріл з флангу, який "замкнув" центрбек Брюгге Брендон Мехеле, переправивши м'яч до сітки власни воріт. А через кілька хвилин Марко Асенсіо реалізував пенальті, чим встановив остаточний рахунок зустрічі.

О 22:00 за київським часом розпочнуться ще три матчі. У Дортмунді місцева Боруссія прийматиме Лілль. Олександр Зінченко у складі Арсенала зустрінеться зі своєю колишньою командою ПСВ. А в Мадриді пройде центральна гра дня між Реалом та Атлетико.

Ліга чемпіонів-2024/25

1/8 фіналу, 4 березня

Брюгге – Астон Вілла 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 3 Бейлі, 1:1 – 12 Де Кейпер, 1:2 – 82 Мехеле (автогол), 1:3 – 86 Асенсіо (пенальті).

22:00 Боруссія Дортмунд – Лілль

22:00 ПСВ – Арсенал

22:00 Реал Мадрид – Атлетико

Завтра, 5 березня, 1/8 фіналу Ліги чемпіонів продовжиться ще чотирма поєдинками: Феєнорд – Інтер, Баварія – Баєр, Бенфіка – Барселона та ПСЖ – Ліверпуль.

Раніше стало відомо, що команда Анатолія Трубіна не зможе розраховувати на допомогу свого лідера у грі проти Барселони.