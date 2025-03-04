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Плімут з Таловєровим поступився Халл Сіті у 35 турі Чемпіоншипу

Олександр Булава — 4 березня 2025, 23:41
Плімут з Таловєровим поступився Халл Сіті у 35 турі Чемпіоншипу
Максим Таловєров
Plymouth Argyle Football Club

Халл Сіті вдома обіграв Плімут українця Максима Таловєрова у межах 35 туру Чемпіоншипу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Голами відзначились 21-річний нападник Джо Гелхардт та 21-річний форвард Абу Камара.

Український оборонець розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 79-й хвилині.

Плімут після 35 турі продовжує залишатися у зоні вильоту, посідаючи передостанню позицію у турнірній таблиці та маючи в активі 30 балів. Халл йде 19-м з 36 очками.

Чемпіонат Англії – Чемпіоншип
35 тур, 4 березня

Халл Сіті – Плімут 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Гелхардт, 2:0 – 61 Камара

Нагадаємо, Таловєров став одним з найкращих гравців своєї команди в грі з Манчестер Сіті у Кубку Англії. Саме український захисник відкрив рахунок у матчі.

Оборонець приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. За цей час українець зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими м'ячами.

Халл Сіті Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Максим Таловєров Плімут

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