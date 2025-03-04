Плімут з Таловєровим поступився Халл Сіті у 35 турі Чемпіоншипу
Халл Сіті вдома обіграв Плімут українця Максима Таловєрова у межах 35 туру Чемпіоншипу.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Голами відзначились 21-річний нападник Джо Гелхардт та 21-річний форвард Абу Камара.
Український оборонець розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 79-й хвилині.
Плімут після 35 турі продовжує залишатися у зоні вильоту, посідаючи передостанню позицію у турнірній таблиці та маючи в активі 30 балів. Халл йде 19-м з 36 очками.
Чемпіонат Англії – Чемпіоншип
35 тур, 4 березня
Халл Сіті – Плімут 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 48 Гелхардт, 2:0 – 61 Камара
Нагадаємо, Таловєров став одним з найкращих гравців своєї команди в грі з Манчестер Сіті у Кубку Англії. Саме український захисник відкрив рахунок у матчі.
Оборонець приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. За цей час українець зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими м'ячами.