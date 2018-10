Пішли на х**, сучі діти: Моурінью вилаявся на камеру після матчу. ВІДЕО

Тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не стримав емоцій, після перемоги МЮ над Ньюкаслом.

Про це написав журналіст Танкреді Палмері у twitter.

"Пішли на х**, сучі діти", - вигукнув Моурінью португальською на телекамеру, після матчу в якому Манчестер Юнайтед переміг Ньюкасл, поступаючись на 10-й хвилині 0:2.

Now, I believe Mourinho here is whispering to the camera in Portuguese “fodas filhos de puta”, which literally translate “fu** off sons of a bit**h” pic.twitter.com/CcbzDQ8beN