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Реал оновив власний антирекорд

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Реал оновив власний антирекорд

Реал поступився ЦСКА у матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіоінв. 

Мадридська команда не забиває вже в третьому матчі поспіль. Подібне сталося вперше з сезону 2006-2007 років, коли з "вершковими" працював Фабіо Капелло.

Нагадаємо, раніше Реал програв Севільї  та зіграв унічию з Атлетіко .

Джерело - ua-football.

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