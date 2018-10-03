Реал оновив власний антирекорд

Реал поступився ЦСКА у матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіоінв.

Мадридська команда не забиває вже в третьому матчі поспіль. Подібне сталося вперше з сезону 2006-2007 років, коли з "вершковими" працював Фабіо Капелло.

3 - Real Madrid have failed to score in three consecutive games in all competitions for the first time since January 2007 under Fabio Capello. Drought. pic.twitter.com/ZvDmFAq4Yh — OptaJose (@OptaJose) 2 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Реал програв Севільї та зіграв унічию з Атлетіко .

Джерело - ua-football.