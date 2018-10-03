Реал сенсаційно програв ЦСКА

Мадридський Реал у другому раунді групового етапу Ліги чемпіонів у Москві протистояв місцевому ЦСКА.
Мадридці, які домінували за всіма ігровими показниками, не змогли відзначитися бодай одним голом.
Натомість росіяни вже на другій хвилині відкрили рахунок, який і залишився до кінця зустрічі.
Уже у компенсований арбітром час голкіпер ЦСКА Ігор Акінфєєв отримав червону картку.
Ліга чемпіонів
Груповий етап
2 тур
2 жовтня
ЦСКА — Реал 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 2 Влашич
Нагадаємо, Шахтар не втримав перемогу в матчі з Ліоном.
Джерело - Чемпіон.