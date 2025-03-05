Сьогодні ми забили дуже вражаючі голи: Артета – про розгром ПСВ

Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував розгромну перемогу над ПСВ у матчі 1/8 фіналу ЛЧ-2024/25. Він відзначив, що команді важливо було забити, оскільки в останніх двох матчах "каноніри" не зуміли вразити ворота суперників.

Його слова цитує Sky Sports.

"Ми говоримо про те, наскільки в Лізі чемпіонів важлива гра у штрафному майданчику. Сьогоднішній день – один із яскравих прикладів.

Дуже радий за хлопців, ми не забили жодного гола в останніх двох матчах, і з цього приводу був великий галас. Сьогодні ми забили дуже вражаючі голи.

У цьому привабливість футболу. Зосередься на тому, що ти робиш, намагайся щосили. Ніхто не знає, що станеться. Це гра випадковостей, може статися будь-що.

Приголомшливий результат на виїзді в турнірі, який ми любимо і за яким нудьгували багато років. Це особливий вечір для нас", – сказав Артета.