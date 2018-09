Барселона оновила антирекорд

Барселона поступилася Леганесу в шостому турі Прімери з рахунком 1:2.

Каталонці вперше за 32 роки програли виїзний матч останній команді чемпіонату, перебуваючи в статусі його лідера.

У 1986 році подібне сталося в поєдинку з Мурсією.

