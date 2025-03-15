Англійський гранд готовий викласти 80 мільйонів євро за Луніна: як відреагували в Реалі

Манчестер Юнайтед готовий запропонувати Реалу до 80 мільйонів євро за українського голкіпера Андрія Луніна.

Про це повідомляє GOL digital.

Втім, за інформацією джерела, мадридський клуб не бажає сприяти відходу воротаря. Так, президент Реала Флорентіно Перес впевнений, що Лунін не продається.

Попри серйозну пропозицію, яку готують "червоні дияволи", "вершкові" високо цінують українського голкіпера, адже він є незамінним другим номером в команді.

Зазначається, що Лунін був ключовим гравцем, коли Тібо Куртуа був недоступний через травми, і його гра була бездоганною, тому для Реала його втрата не є варіантом, особливо коли йдеться про молодого гравця з перспективним майбутнім.

У поточному сезоні Лунін провів за мадридський клуб 10 матчів, в яких пропустив 13 голів. Чотири зустрічі український голкіпер відстояв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Андрій також зацікавив кілька клубів із Саудівської Аравії.