Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Англійський гранд готовий викласти 80 мільйонів євро за Луніна: як відреагували в Реалі

Олексій Мурзак — 15 березня 2025, 20:27
Англійський гранд готовий викласти 80 мільйонів євро за Луніна: як відреагували в Реалі
Андрій Лунін
Getty Images

Манчестер Юнайтед готовий запропонувати Реалу до 80 мільйонів євро за українського голкіпера Андрія Луніна.

Про це повідомляє GOL digital.

Втім, за інформацією джерела, мадридський клуб не бажає сприяти відходу воротаря. Так, президент Реала Флорентіно Перес впевнений, що Лунін не продається.

Попри серйозну пропозицію, яку готують "червоні дияволи", "вершкові" високо цінують українського голкіпера, адже він є незамінним другим номером в команді.

Зазначається, що Лунін був ключовим гравцем, коли Тібо Куртуа був недоступний через травми, і його гра була бездоганною, тому для Реала його втрата не є варіантом, особливо коли йдеться про молодого гравця з перспективним майбутнім.

У поточному сезоні Лунін провів за мадридський клуб 10 матчів, в яких пропустив 13 голів. Чотири зустрічі український голкіпер відстояв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Андрій також зацікавив кілька клубів із Саудівської Аравії.

Андрій Лунін Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Футбольні трансфери

Андрій Лунін

Український євровікенд: Ярмолюк проти Забарного, Зінченко проти Челсі
Суперкомп’ютер назвав нового фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів після вильоту Ліверпуля
Конкурент Луніна за місце в основі Реала пропустив гол на 1 хвилині
Анчелотті обрав голкіпера на дербі з Атлетико у Лізі чемпіонів
Атлетико – Реал: відомо, хто прокоментує мадридське дербі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Останні новини