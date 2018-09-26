Вальверде: Сучасний футбол схожий на шоу-бізнес

Головного тренера Барселони дратує схожість сучасного футболу на шоу-бізнес.

Про це повідомляє Football Espana.

"Раніше було не так багато нагород. Зараз у футболі дуже багато різних призів, заради вручення яких організовуються масштабні заходи. Мені здається, що вони потрібні для реклами. Футбол - це спорт, але такі речі роблять його більш схожим на шоу-бізнес", - сказав Вальверде.