Вальверде: Сучасний футбол схожий на шоу-бізнес

Мій профіль

Ломаченко проведе поєдинок з Педрасою

Вчора 21:26 7911
Динамо перемогло Маріуполь в УПЛ
Сьогодні 18:51 4962
Напруження зростає. Моуріньйо та Погба посварилися на тренуванні. ВІДЕО
Сьогодні 15:29 566
Козлова вийшла до чвертьфіналу на турнірі в Ташкенті
Сьогодні 13:31 966
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 11:28 373
Маріуполь - Динамо: де дивитися перенесений матч 4-го туру української Прем'єр-ліги
Сьогодні 09:32 1068
Манчестерські канікули Ломаченка та Усика. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні 07:01 860
Полтавці бігали вночі. Неймовірно круте видовище. ФОТО
Вчора 21:15 1081
Персона дня: легендарному Ігорю Бєланову - 58. ВІДЕО
Вчора 12:52 1377
Суркіси отримали більше мільярда гривень від Державного банку
Вчора 11:33 1655
Навколо спорту
Блоги
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО Phillip Hess
22.09.2018 13:07 2880
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО Phillip Hess
22.09.2018 08:30 2619
Легендарний італієць продемонстрував неймовірну техніку в побуті. ВІДЕО
Легендарний італієць продемонстрував неймовірну техніку в побуті. ВІДЕО Phillip Hess
22.09.2018 07:30 1150
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО Максим Буйдин
21.09.2018 19:00 1461
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни Андрій Твердохліб
21.09.2018 18:04 7729 8
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу Максим Буйдин
21.09.2018 14:30 6469 2
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО Максим Буйдин
21.09.2018 11:10 2618
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО Андрій Твердохліб
21.09.2018 07:15 4006 1
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО Максим Буйдин
20.09.2018 14:44 1360
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО Максим Буйдин
20.09.2018 14:20 672
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:22 Футбол Калуш вибив Металіст-1925, результати інших матчів 1/16 фіналу Кубка України 164
18:51 Футбол Динамо перемогло Маріуполь в УПЛ 4962
18:31 Футбол Український захисник перейшов до польського клубу 301
18:14 Теніс Світоліна пояснила, навіщо змінила тренера 265
17:53 Футбол Вальверде: Сучасний футбол схожий на шоу-бізнес 183
17:28 Бокс Екс-чемпіона світу заарештували за зґвалтування 343
17:11 Футбол Російський мільярдер продає Монако 371
16:50 Футбол Спонсором Арсеналу стала хорватська IT-компанія 339
16:28 Футбол Рух тренуватиме екс-гравець Шахтаря 434
16:13 Футбол Маріуполь - Динамо: стартові склади команд 479
15:55 Футбол Монако без жодного удару в площину воріт поступилося Анже у Лізі 1. ВІДЕО 212
15:29 Футбол Напруження зростає. Моуріньйо та Погба посварилися на тренуванні. ВІДЕО 566
15:15 Футбол Лев хотів поговорити з Езілом, але його не пустили на базу Арсенала 329
14:58 Футбол Швейцарія відмовила Абрамовичу в дозволі на проживання 310
14:42 Футбол Чорноморець підписав захисника 328
14:20 Футбол Тренер збірної Німеччини може очолити клуб англійської Прем'єр-ліги 370
13:51 Футбол Погба не буде грати за Манчестер Юнайтед 1001
13:31 Теніс Козлова вийшла до чвертьфіналу на турнірі в Ташкенті 966
13:12 Футбол Берлусконі повністю викупить новий клуб 1025
12:57 Футбол Команди Моурінью не вміють бити пенальті 825
12:37 Футбол Росіяни не згодні з вибором ФІФА, щодо найкращих вболівальників світу. ВІДЕО 1880
12:15 Футбол Леганес спробує зачепитися за очки в матчі з Барселоною. Інші матчі Ла-Ліги: відео онлайн-трансляція 517
11:51 Футбол 15-річний півзхисник зіграв за Фулгем в матчі Кубка ліги 438
11:30 Футбол Всі дії Зінченка в матчі проти Оксфорда. ВІДЕО 942
11:28 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 373

Вальверде: Сучасний футбол схожий на шоу-бізнес

Сьогодні 17:53 183 0
Вальверде: Сучасний футбол схожий на шоу-бізнес

Головного тренера Барселони дратує схожість сучасного футболу на шоу-бізнес. 

Про це повідомляє Football Espana. 

"Раніше було не так багато нагород. Зараз у футболі дуже багато різних призів, заради вручення яких організовуються масштабні заходи. Мені здається, що вони потрібні для реклами. Футбол - це спорт, але такі речі роблять його більш схожим на шоу-бізнес", - сказав Вальверде. 

Також тренер Барселони заявив, що вважає найкращим футболістом світу Ліонеля Мессі, але схвалює вибір Луки Модріча. 

"Ми вважаємо найкращим гравцем Мессі, хоча Модріч теж провів видатний рік. Не люблю порівнювати футболістів ", - підкреслив Вальверде. 

Нагадаємо, найкращим футболістом за версією ФІФА було визнано хорвата Луку Модріча

ФІФА обурилася відсутністю на церемонії нагородження найкращих футболісті року Ліонеля Мессі

Джерело - Football Espana.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()