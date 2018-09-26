Вальверде: Сучасний футбол схожий на шоу-бізнес

Головного тренера Барселони дратує схожість сучасного футболу на шоу-бізнес.
Про це повідомляє Football Espana.
"Раніше було не так багато нагород. Зараз у футболі дуже багато різних призів, заради вручення яких організовуються масштабні заходи. Мені здається, що вони потрібні для реклами. Футбол - це спорт, але такі речі роблять його більш схожим на шоу-бізнес", - сказав Вальверде.
Також тренер Барселони заявив, що вважає найкращим футболістом світу Ліонеля Мессі, але схвалює вибір Луки Модріча.
"Ми вважаємо найкращим гравцем Мессі, хоча Модріч теж провів видатний рік. Не люблю порівнювати футболістів ", - підкреслив Вальверде.
Нагадаємо, найкращим футболістом за версією ФІФА було визнано хорвата Луку Модріча.
ФІФА обурилася відсутністю на церемонії нагородження найкращих футболісті року Ліонеля Мессі.
Джерело - Football Espana.